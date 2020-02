Dessoleil, amer : "On perd le match sur une décision arbitrale"

Le FC Bruges, leader de notre compétition domestique, accueillait ce dimanche après-midi le Sporting de Charleroi. Tout est allé très vite avec le but de Balanta après moins d’une minute de jeu. La rencontre a été disputée, les joueurs se procurant plusieurs opportunités dangereuses, mais le marquoir n’a plus évolué (1-0). Les Brugeois totalisent 64 unités, les Carolos 48 (à la 4e place, à égalité avec le Standard).

"On perd le match sur une décision arbitrale. On a fait jeu égal avec Bruges. En deuxième période, on les a mis dans le doute, on a réussi à les acculer dans leur camp. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui réussissent cela. Le groupe est triste, mais notre match a été solide. Je pense qu'il y a eu beaucoup de décisions contestables dans cette partie. On va retenir le positif, mais on perd malheureusement trois points dans ce match", a indiqué Dorian Dessoleil. Et le défenseur carolo de revenir sur le 1-0 : "Il y a une faute à la base de l’action du but. Dennis ne joue pas la balle et je suis déséquilibré. Même le joueur est venu me dire qu’il ne jouait pas la balle. Est-ce que je tombe facilement ? Si vous venez sur le terrain, vous verrez que ce n’est pas le cas. Si tu es poussé dans le dos, tu es déséquilibré, c’est normal que tu tombes."

Côté carolo, la satisfaction était naturellement présente. "L'objectif était de ne pas laisser jouer Charleroi car c'est une des meilleures équipes en contre-attaque. C'est une bonne prestation de toute l'équipe. On est en forme, en confiance. J'espère que ce sera de bonne augure pour la suite", a expliqué Clinton Mata.