Dessers donne la victoire à Genk et préserve le suspense en Pro League

Anderlecht et Genk devaient gagner et c’est finalement Genk qui repart avec les trois points grâce à sa victoire 1-2. Pourtant, ce ne fut pas facile. Il a fallu un but inscrit en fin de rencontre par Dessers pour que Genk remporte la rencontre et maintienne le suspense en championnat. Du côté des Mauves, cette défaite signifie la fin des illusions pour la 2e place.

Ils se sont quittés sur un partage 1-1 et c’est Anderlecht qui avait ouvert la marque mercredi. Ce samedi soir, c’est Genk qui a fait trembler les filets en premier via Onuachu. Un but mérité tant Genk domine dans ce début de rencontre. Ito et Onuachu sont intenables et c’est mérité.

Pourtant, Anderlecht va revenir à la marque à la 31e. Nmecha inscrivant son 15e but de la saison sur une passe de Verschaeren. 1-1, c’est donc le score à la pause, mais Genk s’est procuré des possibilités, notamment via Thorstvedt et Heynen.

En seconde mi-temps, c’est encore Genk qui se montre le plus dangereux, sans toutefois alourdir le score (Ito et Heynen). Chez les visités, il faut compter sur Yari Verschaeren pour amener le danger, mais en vain.

Anderlecht pousse quand même dans les 20 dernières minutes, mais n’arrivera pas à inscrire un second but. Pire même, c’est Genk qui va finalement s’imposer. Sur un coup franc donné par Bongonda, Dessers monté au jeu donne la victoire à son équipe. Malgré une superbe occasion de Larsen en fin de match Anderlecht s’incline et voit la seconde place en championnat à 6 points.