Dessers : "Anderlecht est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes tactiquement" - ITW... Monté au jeu à une vingtaine de minutes de la fin, Cyriel Dessers n'a pas réussi à peser sur la défense anderlechtoise et n'a pas pu empêcher Genk de s'incliner 1-0 face aux Bruxellois. "On a vécu un match très compliqué. C'est la première équipe qui nous a posé autant de problèmes tactiquement. En première mi-temps, leur pressing était vraiment très bon", reconnaît l'attaquant. Un pressing dérangeant qui s'explique selon lui par une bonne analyse tactique : "Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à regarder des vidéos de nos matchs précédents. Ils étaient très forts physiquement mais aussi mentalement. En fin de match quand on a essayé de pousser un peu plus ils sont restés très solides et ils ont aussi été plus malins, nous on ne l'a pas été". Un coup d'arrêt pour les Limbourgeois qui avaient enchainés sept victoires de rang, mais cela n'inquiète pas Dessers : "Toute série a une fin et c'est à nous d'en recommencer une nouvelle dès le prochain match. On a les qualités, on l'a déjà montré donc ça va revenir".