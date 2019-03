Deschacht le plus mauvais, le Standard comme regret : Le quiz belge de Dahmane

Francs Borains, Mons, Genk, FC Bruges ou encore Eupen : Mohamed Dahmane a pas mal bourlingué sur les pelouses belges. L’attaquant franco-algérien de 36 ans a accepté de se livrer dans un quiz 100% belge.

Le meilleur joueur côtoyé en D1 belge : "Nabil Dirar. Technique, combativité et un mental d’acier."

Le plus mauvais joueur côtoyé en D1 : "Olivier Deschacht. Sans sa combativité, je ne sais même pas s’il aurait joué au football."

Le défenseur le plus vicieux : "Jelle Van Damme. Sur un corner, il était capable de mettre ses mains partout."

Le meilleur entraineur côtoyé : "Albert Cartier. C’était quelqu’un de très humain. Mentalement, il nous permettait de dépasser nos limites."

L’entraineur qui lui a laissé les moins bons souvenirs : "Adrie Koster. Il fallait venir avec son agent pour jouer."

A l’époque, dans quel club belge aurais-tu aimé jouer ? "J’ai refusé d’y aller, mais j’aurais dû : le Standard de Liège."

En D1 actuelle, quel joueur lui ressemble le plus ? "Mehdi Carcela. Malgré sa carrière et son âge, c’est quelqu’un qui se bat encore et c’est beau à voir."