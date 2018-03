Des suspicions de paris sportifs interdits planent sur Eupen

Après "l'affaire Olivier Deschacht", une autre affaire de paris sportifs risque de secouer le football belge. Elle concerne le club de Eupen où des joueurs auraient parié sur des matches du championnat belge. Pratique évidemment interdite.

Selon les informations révélées par le quotidien flamand Het Nieuwsblad, des joueurs d'Eupen auraient, durant la saison, parié sur des rencontres de leur club. Ils n'auraient pas fait preuve de beaucoup de discrétion puisque certains auraient ainsi été vus dans des bureaux de paris en tenue d'entraînement d'Eupen.

Le Parquet d'Eupen a été informé des faits la semaine dernière, avant donc le dernier match face à Mouscron. Elle a ouvert une enquête préliminaire.

Toujours selon Het Nieuwsblad, moins de 24 heures avant le match crucial pour le maintien contre Mouscron, des membres du club germanophone auraient été alertés sur le fait que deux joueurs avaient parié sur la défaite d'Eupen contre Mouscron. Les deux joueurs incriminés auraient été interrogés et auraient nié les faits au staff et aux dirigeants du club germanophone. Les deux éléments en question n'auraient d'ailleurs pas été écartés du groupe et figuraient bien dans la sélection amenée à affronter les Hurlus.

Cette affaire tombe évidemment à un bien mauvais moment pour Eupen après les suspicions pesant sur la "renversante" victoire des Pandas 4-0 dimanche contre Mouscron.