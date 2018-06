Des supporters en justice pour dénoncer le conflit d'intérêt entre Anderlecht et Ostende

Quatre supporters ont assigné l'Union belge de football (URBSFA) et la Pro League devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant au fond, afin "de déclarer la nullité des décisions d'octroi de licence au KV Ostende et au RSC Anderlecht ainsi que de constater la nullité de la vente du KV Ostende". C'est ce que leur avocat Laurent Stas de Richelle a annoncé dans un communiqué. Les supporters dénoncent le possible conflit d'intérêt entre les deux clubs suite au rachat d'Anderlecht par Marc Coucke, qui reste, selon les médias, propriétaire du stade d'Ostende et ne réclame le paiement de la vente de ses parts que dans cinq ans. Selon eux, "l'intégrité sportive des compétitions belges est tout simplement réduite à néant."

Le 23 mars, un supporter d'un club de football de division 1A a initié une action en référé, devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, à l'encontre de l'URBSFA et de la Pro League, visant à "obliger ces deux organismes régulateurs du football professionnel à adopter d'urgence toutes les mesures permettant de rétablir l'intégrité sportive des compétitions qu'ils organisent et commercialisent". Il a été rejoint depuis par trois autres consommateurs du "produit football".

Les supporters demandent qu'Anderlecht et Ostende apportent la preuve devant la justice bruxelloise qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt entre eux. Les règles de l'UEFA interdisent à une même personne de contrôler ou d'avoir une influence sur deux clubs participant à une même compétition.

"Malgré la demande formelle de production de pièces formulée par le demandeur, l'URBSFA et la Pro League ont obstinément refusé de produire le moindre élément de nature à dissiper ces craintes légitimes, préférant se retrancher derrière la seule décision de la Commission des licences (donc derrière une déclaration de l'URBSFA elle-même), laquelle semble se fonder elle-même pour l'essentiel sur des... 'déclarations sur l'honneur' du nouveau propriétaire du KVO!", explique l'avocat. "Cette attitude a donc malheureusement renforcé les inquiétudes des consommateurs concernés." Ceux-ci ont dès lors décidé d'assigner l'Union belge et la Pro League au fond, alors que la procédure en référé conserve sa pertinence.

Le tribunal de première instance de Bruxelles saisi en référé vu l'urgence - le championnat débute le 27 juillet - devrait se prononcer au plus tard le 30 juin.