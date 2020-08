Situé à un jet de pierres de la frontière allemande, l’AS Eupen s’est en effet inspiré de la Bundesliga pour animer le stade du Kehrweg avec des figurines en carton comme l’explique Jessica Loo , la Community Manager du club germanophone : " Nous sommes évidemment déçus de ne pas pouvoir accueillir nos supporters pour les matches programmés au mois d’août mais nous ne voulions pas que la T2, la tribune réservée aux fans les plus chauds, reste vide. C’est pourquoi , nous avons eu l’idée de placer des mannequins dans cette tribune en collaboration avec la société The Best Supporter. Cela se fait déjà en Allemagne, notamment au Borussia Mönchengladbach. Il s’agit de mannequins grandeur nature, en carton avec le maillot de l’AS Eupen, dans les différents coloris, mais aussi la photo de nos supporters qui seront donc en quelque sorte présents au stade lors des matches… ".

Des supporters d'Eupen en carton pour les premiers matches au Kehrweg - © Tous droits réservés

La tribune 2 du Kehrweg sera donc bien décorée à partir du dimanche 16 août pour le premier match des Pandas, à domicile, face au Club de Bruges. Les fans eupenois, intéressés par cette action, peuvent donc commander leur figurine, personnalisée avec leur photo, auprès du fournisseur www.thebestsupporter.com : "Un communiqué officiel a été envoyé aux supporters et toutes les infos se trouvent également sur notre site. Ceux qui le souhaitent pourront alors choisir la couleur du maillot imprimé sur le mannequin : le blanc, le noir ou bien le rouge. Et puis, ils doivent aussi nous faire parvenir une photo de leur visage qui sera placée sur la tête du mannequin. Pour avoir leur propre figurine, les supporters devront payer 20 euros mais une fois le huis clos terminé, ils pourront reprendre leur mannequin et le garder chez eux en souvenir ".

AS Eupen, wir sind da...

Les joueurs eupenois ne devraient donc pas se sentir trop seuls sur la pelouse du Kehrweg. Niels Schouterden, le capitaine des Pandas, salue cette initiative : " Je trouve que c’est vraiment une chouette idée même si les mannequins ne remplaceront jamais nos supporters. C’est très sympa et ça va bien décorer la T2. On va en tout cas jouer en pensant à nos fans et cette initiative devrait encore un peu plus nous motiver ".

Les supporters eupenois sont donc conviés à participer à la décoration de la T2 mais pas seulement grâce aux figurines… " Il y aura bien sûr les mannequins en carton mais nous allons aussi décorer la tribune avec l’aide de nos fans " insiste Jessica Loo : " Avant le premier match face à Bruges, les représentants des groupes de supporters vont pouvoir venir au stade pour accrocher des banderoles et des drapeaux dans la T2. Il faut bien accueillir le champion en titre comme il se doit (rires)… "

A noter que le KV Ostende et le Beerschot ont eu la même idée que l’AS Eupen en plaçant dans les tribunes des supporters en carton. D’autres clubs de Pro League pourraient bien suivre le mouvement.