Des rétro-commissions versées par Dejan Veljkovic? Le Standard porte plainte contre Olivier Renard et Aleksandar Jankovic!

Dejan Veljkovic deviendra bientôt le premier repenti officiel de l’histoire judiciaire de Belgique. Ce sera chose faite dès que la chambre du conseil aura approuvé le mémorandum le concernant. Car la procédure a pris un peu de retard….

Arrêté le 10 octobre 2018 dans le cadre de l’affaire du " footgate ", l’agent serbe avait été libéré le 20 novembre de la même année, sous strictes conditions. Le parquet fédéral avait alors communiqué de la sorte: " M.Veljkovic s’engage à faire des déclarations sincères et complètes sur son implication dans le dossier et sur le rôle de tiers ".

En échange, un adoucissement de la peine avait été négocié. Et, depuis, notre homme s’est longuement épanché devant les enquêteurs. Avec une minutie et une mémoire impressionnantes, selon nos informations. Ses révélations concernent surtout le nord du pays puisqu’il a travaillé essentiellement avec des clubs flamands (Lokeren, Genk, Bruges, Gand, Malines….). Rappelons que Georges Leekens, Steven Maertens, Vincent Mannaert, Michel Louwagie, Bart Verhaege , notamment, ont déjà été entendus ces derniers mois par la police fédérale judiciaire à Hasselt. Ainsi qu’Ivan Leko et Herman Van Hoolsbeeck lorsque l’opération " mains propres " avait éclaté.

Fausses factures

On connaît déjà la méthode utilisée par Veljkovic. L’agent signait classiquement un contrat avec un club dans le cadre d’un transfert via sa société " Beneyug ". Mais, afin de minorer le salaire du joueur, il proposait aussi une convention de " scouting" étalée sur plusieurs années et pour des montants importants. Et totalement démesurés pour les tâches concernées. On parle de fausses factures permettant, non seulement, d’éluder l’impôt mais aussi, par la suite, de payer des rétro-commissions occultes à certains protagonistes du dossier.

On apprend que le Standard de Liège, lui aussi, se retrouverait impliqué dans ce système frauduleux. A une certaine époque, entre 2016 et 2018, le club a en effet conclu différents transferts avec l’agent Veljkovic (et ses collaborateurs, dont Uros Jankovic) : Filip Mladenovic, Milos Kosanovic, le coach Aleksandar Jankovic et Gojko Cimirot. Et le président du Standard Bruno Venanzi a donc signé, avec une certaine naïveté, des conventions pour le moins discutables puisque la responsabilité finale du club était de son ressort.

Quelques exemples : en octobre 2016, un contrat de " scouting " a été passé ente la société " Colt Sport " et le Standard pour presqu’un million d’euros dont 340.000 euros ont été payés en deux tranches. Le " carnet noir " de Veljkovic et ses révélations ultérieures feraient état de 200.000 euros pour Aleksandar Jankovic et de 20.000 euros pour Olivier Renard.

Un an plus tard, en juin 2017, nouveau contrat de " scouting " (officiellement pour déceler de futurs talents sur le marché des Balkans) pour un demi-million d’euros avec à nouveau une somme importante pour Aleksandar Jankovic et à nouveau 20.000 euros pour Oliver Renard, qui, par ailleurs, connaissait Veljkovic depuis sa période malinoise….

Enfin, en janvier 2018, le transfert de Cimirot en provenance du PAOK Salonique avait fait l’objet d’une convention de 100.000 euros en cinq tranches de 20.000 euros avec la société " Beneyug " de Veljkovic. Cette somme a été payée par le club et, apparemment, aurait été répartie par la suite, en trois tiers, entre Renard, Veljkovic et Uros Jankovic…. Mais seule la première tranche de 20.000 euros aurait été payée.

Au total, avec aussi le transfert de Mladenovic, ce serait plus de…. deux millions d’euros qui auraient ainsi été effectivement payés, le déclenchement, de l’opération " mains propres " ayant stoppé le mécanisme en cours. Sans quoi le montant aurait dépassé les 3 millions d’euros ! Ce qui, à terme, ne devrait évidemment pas laisser le fisc indifférent.

Bruno Venanzi a récemment été auditionné par les enquêteurs limbourgeois à Hasselt. A la lumière des infos qu’il a reçues, il aurait admis que les rapports de " scouting " lui semblaient aujourd’hui bel et bien fictifs. Mais il est tombé des nues, et c’est un euphémisme, en apprenant que son ancien directeur sportif, Olivier Renard (NDLR dont il était très proche) et son ancien entraîneur Aleksandar Jankovic (aujourd’hui entraîneur de l’équipe nationale des U20 en Chine) auraient touché d’importantes rétro-commissions occultes sur plusieurs transferts ou factures de scouting….

Plainte à Tongres

Le président Venanzi a donc décidé de porter plainte avec constitution de partie civile pour infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et d’usages de faux. Cette plainte a été déposée contre 6 personnes dont Olivier Renard et Dejan Veljkovic mais aussi l’ancien coach Aleksandar Jankovic " qui, pour rappel, n’est resté que 7 mois à Sclessin entre deux séjours malinois.. Cette plainte a été déposée au tribunal de première instance de Tongres.

Contactés par nos soins, Jankovic et Renard se refusent à tous commentaires. Aleksandar Jankovic , actuellement en stage à Marbella, précisant laconiquement : " C’est la première fois que j’entends parler de cela…. "

Joint en Floride, où il est en stage avec le club de l’Impact Montréal dont il est devenu directeur sportif fin septembre dernier, Olivier Renard se contente d’un " Je n’ai rien à dire à ce propos "….

Ce n’est sans doute que le début d’un feuilleton " Veljkovic " qui, n’en doutons pas, va faire trembler le football belge sur ses bases.