Des renforts de choix pour le Cercle de Bruges : Stef Peeters, Jordi Mboula et Yves Dabila

⚡️???? TGV Jordi Mboula ???? !!! - AS MONACO - 16/07/2019

Pour sa première rencontre amicale de la saison, l'AS Monaco s'est imposé 0-3 contre Saint-Pölten. Jordi Mboula qui disputait son premier match en Rouge & Blanc s'est déjà distingué avec un but après une remontée impressionnante de tout le terrain !