Derrière Dante Vanzeir, l’Union a son Teuton flingueur : Deniz Undav

Ce sont les Doublepatte et Patachon de l’élite : " Nous formons le meilleur duo de D1A " a d’ailleurs osé voici quelques jours Deniz Undav. L’Allemand de l’Union St-Gilloise forme, avec son compère avec Dante Vanzeir, le tandem le plus inspiré de ces 7 premières journées : ils pèsent chacun 5 buts marqués et ont, ensemble, prodigué 5 assists… sur les 14 roses enfilées par les Jaune et Bleu.

94 minutes et 25 secondes de jeu dimanche soir, à la Cegeka Arena de Genk : sur le dernier corner de la partie, Deniz Undav délivre ses 9 équipiers rescapés (le défenseur Bager avait été exclu 20 minutes plus tôt) d’une malicieuse tête croisée pour offrir à l’Union le point du partage. On parlait beaucoup ces dernières semaines de Dante Vanzeir , place à son acolyte germanique. Autopsie d’un phénomène en puissance.

Au classement des frappes par match (4,4 tirs), l’Allemand n’est devancé que par le Genkois Theo Bogonda (4,8)… alors que son compère Vanzeir ne tente sa chance au but " que " 3 fois par rencontre. Undav frappe dans toutes les positions : sur ses 4,4 frappes moyennes, le n°9 saint-gillois décoche 0,7 tir dans le petit rectangle, 2,3 tirs de la zone de penalty et 1,4 tirs hors-surface.

Au classement des moyennes de rendement, Deniz Undav (note moyenne : 7,65) est le 5e joueur le plus décisif de Pro-League, derrière le Carolo Riota Morioka (7,88), les Brugeois Charles De Ketelaere et Noa Lang , et le Gantois Nurio . Dante Vanzeir est 9e classé, avec une note de 7,46.

En 7 journées de championnat, Undav a frappé lors de 3 rencontres… et chaque fois en déplacement : deux fois à Anderlecht, deux fois au Beerschot, et ce dimanche à Genk. L’air du Parc Duden lui déplaît-il ? Que nenni : l’an passé en D1B, le Teuton a frappé 12 fois sur 17 à domicile, avec au final un statut de 3e buteur de la série derrière Georges Mikautadze … et Dante Vanzeir. Cette saison, il a buté 3 fois du pied droit (son meilleur pied), une fois du gauche et une fois de la tête (dimanche à Genk).

Petit format trapu et lourd sur ses appuis (il était même en surpoids lors de ses premiers mois sur la Butte…), Undav est plus puissant que rapide et laisse la profondeur à son clone, tandis qu’il utilise son corps dans les duels et propose des écrans pour conserver le ballon en phase de temporisation. Dos au but, il redistribue les cuirs à ses partenaires : l’Allemand est bien plus qu’un buteur, c’est un joueur d’appuis et de combinaisons.

Undav produit 24,7 passes par match (1,9 passes de finition) : un total… près de deux fois supérieur à celui de son pote Dante (13,4). Mais sa précision est à parfaire : 71,1 % seulement de passes réussies. L’Allemand ne commet qu’1,9 mauvais contrôle par rencontre et n’est signalé hors-jeu que 0,9 fois par match.

Undav est, en D1A, le joueur… qui provoque le plus de fautes : 4,3 par match ! En comparaison, le poids plume Vanzeir n’en suscite que… 0,4. En phase défensive, Undav va aussi au combat en commettant lui-même 1,4 fautes par match (quatre fois plus que Vanzeir…). A l’heure du pressing et du contre-pressing, le Teuton arrache 3,3 ballons par match : il est 5e dans ce classement particulier emmené par le colosse ostendais Gueye.