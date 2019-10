La Gantoise - © RTBF

Depoitre et De Bruyn maîtrisent l'art du raté pour valider le 0-0 entre St-Trond et Gand -... Saint-Trond et La Gantoise se sont quittés sur un 0-0 dimanche soir lors de la 12e journée de Pro League. Rien d'étonnant quand on revoit les deux plus grosses occasions de la rencontre manquées en fin de match par Laurent Depoitre d'une part et Alexandre De Bruyn dans l'autre camp. Deux opportunités à revoir encore et encore pour éviter de reproduire ces mêmes erreurs.