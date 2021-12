Départ des jeunes footballeurs belges à l’étranger : "Combien de sacrifiés pour les quelques talents qui vont réussir ?"

Les jeunes joueurs belges et l’étranger, voilà une histoire qui marche actuellement sur la planète foot ! Le récent (ou plutôt futur) transfert d’Hugo Siquet vers Fribourg vient confirmer cette tendance. Analyse de ces départs précoces, ou non, avec nos consultants. Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Loïs Openda, Aster Vranckx ou Hugo Siquet. Tous ces footballeurs belges ont en commun leur jeunesse et le fait qu’ils évoluent à l’étranger. Avec une légère nuance pour le défenseur du Standard puisqu’il devra attendre le 1er janvier pour rejoindre Fribourg. Mais son transfert est déjà acté. À cette liste non exhaustive, on pourrait aussi ajouter des profils comme Roméo Lavia (Manchester City) ou Koni De Winter (Juventus). Dans le passé, on avait déjà vu une génération de bons joueurs quitter très vite le sol belge. On pense à des garçons comme Eden Hazard, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld ou Thomas Vermaelen qui n’ont jamais joué une minute dans notre championnat ! Cette 'mode' est peut-être de retour aujourd’hui. Mais pour nos jeunes, est-ce une bonne idée de partir si vite ? "Je n’ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prédire l’avenir. Moi, je crois que des cas comme celui de Bruges, avec des jeunes qui achèvent leur formation dans leur club d’origine et en ayant la possibilité de jouer, ça reste le projet le plus classique mais aussi le plus abouti. Ça permet d’avoir une certaine légitimité et d’y aller étape par étape", argumente Alex Teklak.

Combien de sacrifiés pour les quelques talents qui vont réussir ?

Alex Teklak © Tous droits réservés "On peut considérer certains départs comme précoces, quand les jeunes joueurs ne sont pas prêts. Exemples avec Zakaria Bakkali ou Charly Musonda Junior. On revient souvent avec ces deux-là, mais il y en a bien d’autres. Des anonymes qui étaient des futurs talents mais qui sont partis beaucoup trop tôt. Dans certains cas, il y a aussi la rêverie des parents qui peut venir jouer un mauvais rôle. D’un autre côté, quand tu réussis à l’étranger, c’est un accélérateur de formation et de maturité. Mais il faut pouvoir le faire, s’adapter à ce nouveau monde, cette nouvelle culture. Ça prend du temps et à cet âge-là, c’est un défi". "Les tops joueurs belges qui vont partir très jeunes et réussir à l’étranger, il y en aura peut-être. Mais on pourra les compter sur les doigts de la main. Il y a tellement de concurrence dans ces clubs étrangers, il faut pouvoir se frayer un chemin. C’est parfois un peu la loi de la jungle, c’est en tout cas le plus fort qui joue. Au final je me dis : combien de sacrifiés pour les quelques talents qui vont réussir ?", ajoute encore Alex.

La bonne image dégagée par les Diables Rouges

Nordin Jbari © Tous droits réservés "Mais pour certains profils, ce n’est pas plus mal de partir à l’étranger", rebondit Nordin Jbari. "Car certains stagnent en restant en Belgique. À l’étranger, même si ça ne marche pas tout de suite, tu évolues, tu prends des coups, tu t’endurcis, tu apprends. C’est positif. Et puis ton heure peut arriver. Pour le cas de Siquet, je crois que ce n’est pas trop tôt. Il a des qualités et va apprendre. Il a parfois ce défaut de sortir trop tôt de sa défense. En Belgique, on manque de travail sur cet aspect-là. Il doit encore trouver le bon équilibre entre défendre et apporter son soutien offensivement. Il le trouvera à l’étranger". "Si beaucoup de jeunes partent c’est parce qu’il y a malheureusement un décalage entre la Belgique et les grands clubs européens. Nos clubs sont obligés de vendre, même les jeunes joueurs, pour assainir les finances. Seuls Bruges, et peut-être Genk, peuvent se permettre de refuser une offre à 15 millions €. C’est assez paradoxal parce que si je prends l’exemple du Standard, ils ont à la fois besoin de résultats et de vendre. Mais comment faire des résultats en vendant les meilleurs joueurs ?", poursuit Nordin.

En Belgique, c’est d’abord le comportement et puis le talent. Ça m’embête.

"Je pense aussi que les résultats des Diables Rouges ont joué un rôle et changé les choses. L’équipe nationale a une très bonne réputation. Le joueur belge est devenu 'à la mode' grâce à notre sélection qui donne une bonne image, avec un joli football. Du coup, à l’étranger, on se dit que si cette équipe joue aussi bien, c’est que la formation en Belgique fonctionne". "Mais par rapport à la formation, je ne serais pas aussi idyllique", tempère Nordin Jbari. "Le problème chez nous, dans notre formation, c’est qu’on regarde d’abord le comportement avant le talent. Moi je voudrais qu’on inverse ça. Les deux notions sont importantes, mais si un joueur de talent a quelques problèmes de comportement, il est trop facilement écarté. Pourtant, le club doit être suffisamment professionnel et compétent pour corriger ça, remettre le jeune joueur dans le droit chemin. Après, attention, je ne cautionne pas les écarts de comportement etc. Bien sûr que ce n’est pas bien d’arriver en retard à l’entraînement". "Pour prendre un exemple concret et parlant, je crois qu’un garçon comme Nicolas Anelka n’aurait jamais réussi chez nous. Pourtant il a du talent et a réussi sa carrière. Le foot c’est d’abord du talent. Moi j’ai connu ça chez les jeunes. Je sais qu’en Belgique on fait primer le comportement sur le talent", conclut notre consultant Nordin Jbari.