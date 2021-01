Lamkel Zé est devenu indésirable à l’Antwerp… enfin, auprès des supporters parce que le club a décidé de lui accorder une dernière chance. Ce qui ne plaît vraiment pas aux fans. Après les dernières frasques du joueur, et la décision du club de le garder, ils ont manifesté leur mécontentement à plusieurs reprises.

Peu importent les excuses du joueur ou ses performances sportives, il y a une rupture définitive entre une bonne partie des fans et Lamkel Zé. C’est ce dernier qui voulait forcer son départ en début de mercato, en arborant notamment un maillot d’Anderlecht en arrivant au Bosuil. Et alors qu’il ne reste que quelques jours dans ce mercato hivernal, les supporters ont décidé de faire une petite piqûre de rappel à la direction avec une banderole au camp d’entraînement : "Plus que 4 jours !".

