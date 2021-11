Deniz Undav et sa réussite avec l'Union Saint-Gilloise : "Je n’imaginais peut-être pas atteindre un tel niveau"

Le leader de la Pro League ouvre la 16ème journée de championnat ce vendredi soir. L’Union Saint-Gilloise accueille à 20h45 OHL (14ème). Les Unionistes miseront une nouvelle fois sur leur efficacité offensive et la réussite de leur attaquant Deniz Undav. Avec 14 goals, Deniz Undav occupe actuellement la tête du classement des buteurs de Pro League (il partage la première place avec l’Anversois Michael Frey). L’attaquant allemand reste sur un triplé lors de la dernière sortie des jaunes et bleus à Ostende. Le 'renard Undav' est en forme, il l’est d’ailleurs depuis le début de saison, et vit en ce moment un véritable conte de fées.

"Pour être honnête, parfois je me dis qu’il faut se pincer pour croire à ce qu’il se passe, pour le club et pour moi. Je ne peux pas non plus dire que je suis choqué quand je vois ce que nous réalisons car j’ai confiance en cette équipe et en la qualité de notre noyau", confie Deniz Undav. "Mais c’est vrai que je n’imaginais peut-être pas atteindre un tel niveau. Je ne prête pas une grande attention au classement, j’essaie juste de faire chaque entraînement et chaque match en jouant mon jeu".

Atteindre la barre des 20 buts

C’est une récurrence depuis le début de saison, à chaque rendez-vous avec la presse les journalistes tentent de percer ou plutôt de définir le secret de la réussite unioniste. "Cette première place actuelle au classement, je l’explique juste par le travail. On bosse dur et on travaille ensemble, avec ce groupe, depuis bientôt un an et demi. C’est la continuité qui paie", répond Undav. "On peut voir que dans ce noyau, tout le monde est heureux et épanoui. Chacun joue pour l’autre. Quand moi je perds le ballon, toute l’équipe travaille pour le récupérer et quand un de mes équipiers perd la balle, je travaille aussi pour essayer de la récupérer, pour lui". Symbole de cette 'bonne ambiance' saint-gilloise, les traits d’humour du coach Felice Mazzu. Quand un journaliste fait remarquer à Undav qu’il totalise 14 buts et qu’il lui demande quel objectif il se fixe, l’entraîneur coupe la question et ironise : "pas d’objectif, il ne jouera plus de la saison !". "Plus sérieusement, mon seul objectif est de mettre un maximum de goals. J’aimerais atteindre la barre des 20 en fin de saison", relance l’attaquant.

Les clés du succès ? Perte de poids et travail sur l’efficacité

"Ma réussite actuelle dépend en fait de l’équipe. Sans mes équipiers autour de moi, je n’aurais pas inscrit 14 buts. Moi j’essaie de me mettre dans la meilleure position possible pour trouver les filets et quand je reçois une occasion, je me dois d’être le plus efficace possible. J’ai beaucoup travaillé cet aspect-là. En pré-saison, j’avais deux objectifs : perdre du poids et travailler mon efficacité. Jusqu’à maintenant, on peut dire que ça fonctionne plutôt bien ! Le fait de se sentir bien et heureux dans l’équipe permet aussi de s’améliorer. On peut jouer libéré et sans stress", conclut Deniz Undav.

Ostende - Union Saint-Gilloise : le résumé - Pro League : J15 - 21/11/2021 Mais qui arrêtera cette Union Saint-Gilloise là ? Ostende, sûrement pas ! Les Côtiers ont été submergés de toute part pour se voir infliger une défaite 1-7 à domicile… Les Unionistes prennent une avance de sept unités sur l’Antwerp et Bruges au classement de Pro League, ce qui signifie également que les hommes de Felice Mazzu sont champions d'automne.