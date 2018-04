Dendoncker: "Le titre est loin, il faut être réaliste"

Anderlecht s'est incliné sur la pelouse de Genk ce samedi (2-1). Après la défaite au Standard en semaine, c'est donc un 0 sur 6 que signe le Sporting. "Après la victoire contre Bruges, j'avais indiqué que les deux matches qui suivaient étaient décisifs" analyse Hein Vanhaezebrouck au micro de Vincent Langendries. "Dans le meilleur des cas, on aurait obtenu deux victoires. Ce qui aurait pu être possible vu les occasions qu'on a eues au Standard, vu qu'ici aussi on a bien joué par moment et obtenu quelques occasions. Malheureusement, on encaisse des buts évitables et finalement on perd et on revient avec 0 point."

"On savait qu'on avait deux matches tendus en déplacement avec le Standard et Genk" ajoute Leander Dendoncker. "Mais on ne peut pas revenir avec 0 point de ces deux confrontations. Contre le Standard, nous avons eu des occasions. Ici aussi, en fin de match avec la tête de Massimo Bruno. On perd et c'est dommage car en première période on joue bien même si Genk joue bien au football de son côté aussi. Ils l'ont montré aujourd'hui. En play offs 1 il faut marquer et être efficace. Et on ne l'est pas pour le moment."

Avec 6 points sur 15, le bilan des Mauves en play offs 1 est insuffisant pour un candidat au titre. Du côté bruxellois on est en bien conscient. "Le titre est loin. il faut être réaliste" concède Leander Dendoncker. "Il faudra essayer de terminer deuxième quand même. Ce qui ne sera pas facile non plus même si le prochain match est à domicile. Il faut continuer."

"Il reste du travail à faire, même pour assurer autre chose que la deuxième place" complète Hein Vanhaezebrouck. "Ca va être une bataille. On pensait que cela allait être à trois. Ce sera peut-être à quatre avec Genk. Et si Charleroi s'impose demain, ce sera peut-être à cinq."