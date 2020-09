Hannes Delcroix a pû gouter au joie d'une première titularisation sous la vareuse d'Anderlecht. - © JASPER JACOBS - BELGA

Delcroix : "j'ai attendu longtemps cette titularisation et je suis heureux" - Pro League - journée... Titulaire surprise au coup d'envoi, Hannes Delcroix était satisfait d'avoir pu goûter au joie de sa première titularisation. "Je suis content d'avoir fait mes débuts et j'espère qu'il y en aura d'autres", a déclaré le défenseur à notre micro. Et d'ajouter : "Avant le match, Vincent Kompany nous a dit de jouer au foot et de bien faire attention à nos tâches. J'ai attendu longtemps pour cette titularisation et je suis heureux. Ce n'était pas un match trop difficile, même si à la fin, on a eu quelques difficultés." Quelques difficultés qu'il faudra travailler à l'entrainement. Car les deux buts pris font tâche dans la copie rendue par Anderlecht. Mais nul doute qu'on risque de revoir Delcroix sur les terrains dans pas longtemps. Anderlecht s'est imposé 2-4 à Waasland-Beveren et remonte à la 3e place du général.