"Déjà inquieté, Pini Zahavi n'a jamais été condamné" - Football - 25/04/2019 La justice belge s'intéresse de très près à plusieurs transferts anciens réalisés au Sporting d'Anderlecht (antérieurs à l'arrivée de Marc Coucke). "Les soupçons visent un ou plusieurs agents de joueurs. Des transactions touchant à des joueurs semblent suspectes. On est pour l'instant au stade du contrôle et de la vérification", a communiqué le Parquet. "Ces perquisitions concernent des suspicions de blanchiment d’argent et association de malfaiteurs".