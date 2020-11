Defour "content et fier" d’avoir enfin pu porter le maillot de Malines - © BRUNO FAHY - BELGA

Defour "content et fier" d'avoir enfin pu porter le maillot de Malines - Pro League - 11e journée... Steven Defour est enfin parvenu à endosser le maillot de l'équipe première de Malines samedi soir à l'occasion du déplacement des Sang et Or à Bruges. Formé au club avant de mettre les voiles et débuter chez les pros sous la vareuse de Genk, le médian malinois était très heureux au terme de ce match terminé sur le score de 2-2. "Jouer avec l'équipe première de Malines, c'est une chose dont j'ai rêvé depuis tout petit. C'est une fierté d'avoir enfin pu le faire. En plus, on prend un point contre Bruges donc je suis vraiment content", a commenté Defour au micro d'Eleven. Revenu à Malines il y a deux semaines alors qu'il était sans club après son expérience à l'Antwerp, l'ancien Diable rouge n'avait plus joué depuis le 7 mars dernier face à Courtrai. Huit mois plus tard, le joueur de 32 ans n'a pas mal figuré avant d'être remplacé à la 73e minute. "C'était une bonne prestation pour une première face à un Club de Bruges en pleine forme qui fait des bons résultats en Europe. Quand on débute comme ça, on ne peut être que content", a raconté Defour qui a terminé sur une note d'humour. "C'est la première fois que je viens à Bruges et que je ne suis pas sifflé."