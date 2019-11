Défaite inquiétante de Genk à Eupen avant d'affronter Liverpool

Genk alterne les hauts et les bas depuis plusieurs semaines et avait bien besoin de confirmer après le partage contre l'Antwerp mercredi et la victoire contre le Cercle de Bruges la semaine dernière. Les Limbourgeois ont cependant livré une prestation décevante en s'inclinant 2-0 contre un Eupen en grande forme.

Les Germanophones ont mis les champions de Belgique K.O en l'espace de trois minutes en exploitant au mieux la distraction de Genk sur phase arrêtée. Jonathan Bolingi (20e) et Jordi Amat (23e) ont ainsi pu mettre leur équipe dans un fauteuil dès la première demi-heure.

En deuxième période, Genk a poussé pour revenir au score mais a peiné à inquiéter De Wolf. Au contraire, c'est Eupen qui s'est procuré les meilleures opportunités de marquer en passant proche du 3-0 à plusieurs reprises. Rien de bien rassurant avant le déplacement à Liverpool en Ligue des Champions mardi.

Cette défaite, la 5e en Pro League cette saison, oblige Genk à rester à la 7e place du championnat avec 20 points. Avec un superbe bilan de 10 sur 12, Eupen monte quant à lui à la 10e place avec 16 points.