Déçus, frustrés... Les Standardmen regrettent le manque de concrétisation et l'absence de penalty

Le Standard a eu de nombreuses occasions pour "tuer" le match face à Anderlecht ce dimanche, mais les Liégeois se sont montrés, comme souvent, trop imprécis devant le but. De quoi sortir du Clasico frustrés et très déçus après ce partage 1-1, comme l’ont souligné Zinho Vanheusden et Selim Amallah au micro de la RTBF juste après la rencontre…

"C’est une très grosse déception, on voulait tous gagner ce match, a rappelé Zinho Vanheusden. On était prêts, on était chauds, et le public était là. On a bien joué et je ne sais pas combien d’occasions on a réussi à se créer, alors qu’eux ont tiré une fois entre les poteaux, et c’était but. J’espère que l’efficacité va venir, parce qu’on évolue bien au niveau de notre jeu, de notre bloc, il nous manque juste les petits trucs pour réussir à les mettre au fond. Le terrain, il n’est pas top, on le sait, mais ce n’est pas une excuse."

"Nous sommes frustrés, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain, a enchaîné Selim Amallah, l’auteur du but liégeois. On a fait le match qu’il fallait, mais une nouvelle fois on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions. Je marque un but, mais j’en rate deux autres, c’est d’autant plus frustrant. On voulait absolument gagner pour nous et pour nos supporters, c’est ce qui nous énerve le plus. Je pense qu’on aurait dû obtenir au moins un penalty aujourd’hui, il y a notamment deux mains dans le rectangle d’après moi, et ça aussi c’est très frustrant, parce que le VAR est là pour voir ça, et malheureusement on n’obtient pas de penalty."