Débuts victorieux pour Mazzu avec Genk en amical

Le Racing Genk s'est imposé 2-5 face à l'Eendracht Termien (D3 am.) samedi à l'occasion du premier match amical de Felice Mazzu à la tête des champions de Belgique

L'ancien entraîneur de Charleroi a dû faire face aux nombreuses absences et a aligné de nombreux jeunes. Les buts de Genk sont tous tombés en deuxième période grâce à Dante Vanzeir (51e), Pierre Dwomoh (60e), Jorren Leyssens (65e), Dieumerci Ndongala (76e) et Ivan Fiolic (82e). Termien a ensuite réduit l'écart dans les dernières minutes.

Gand s'est pour sa part imposé 0-6 contre Dikkelvennne (D2 am.). Un doublé de Giorgi Beridze (3e et 4e) dans les premières minutes a lancé les Buffalos parfaitement dans cette rencontre. Timothy Derijck (14e), Sigurd Rosted (16e), Roman Yaremchuk (19e) et Roman Bezus (55e) ont aussi ajouté leur nom au marquoir.

Egalement engagé en début d'arpès-midi, Courtrai s'est imposé 1-2 contre Zwevezele (D2 am.). Les buts courtraisiens sont signés Abdul Ajagun (25e) et Gary Kagelmacher (38e).