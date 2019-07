Débuts manqués pour Anderlecht et Kompany surpris par Ostende

Vincent Kompany et Simon Davies avaient sans doute rêvé d’autres débuts pour cette saison "du renouveau". Anderlecht s’est en effet incliné 1-2 face à Ostende. Les Anderlechtois avaient pourtant bien démarré la rencontre avec l’ouverture du score de la recrue estivale Michel Vlap (13e). Mais Ronald Vargas a égalisé six minutes plus tard. Anderlecht a ensuite mis le pied sur la rencontre, sans parvenir à concrétiser. Ostende a été opportuniste en prenant l’avantage à un quart d’heure de la fin par Fashion Sakala, 1-2. Premier match et première défaite pour Anderlecht cette saison. Samir Nasri est monté à l’heure de jeu. Vincent Kompany a disputé l’ensemble de la rencontre.

Le résumé de la rencontre

On ne s’est pas ennuyé pour les débuts du Sporting d’Anderlecht et d’Ostende dans l’exercice 2019-2020 de la Pro League. Dans les tribunes d’abord, grâce à de jolis tifos en l’honneur de Vincent Kompany, "parti comme un Prince, revenu comme un roi" selon les supporters mauves. Sur le terrain ensuite… avec une équipe très jeune alignée d’entrée côté mauve.

Et c’est l’un des "gros coups" du mercato qui s’illustre en premier : Michel Vlap trompe William Dutoit d’une jolie frappe enroulée, c’est 1-0. Quelques minutes plus tard, le même Vlap croit doubler le score mais son but est annulé pour hors-jeu. Un nouveau but est lui validé dans la foulée, mais il est en faveur des Côtiers. Vargas trompe Didillon et célèbre son but sobrement face à ses anciennes couleurs, 1-1.

La mi-temps est ensuite animée, si Anderlecht montre de belles choses offensivement, il y a plus d’inquiétudes sur le plan défensif. Du côté d’Ostende, on tente crânement sa chance.

En début de deuxième période, le KVO se montre d’ailleurs plus entreprenant. Alors qu’à l’heure de jeu, Samir Nasri dispute ses premières minutes sous le maillot mauve, il remplace Yari Verschaeren. Mais malgré les occasions d’Anderlecht, c’est Ostende qui fait mouche par Fashion Sakala à la 75ème minute.

Anderlecht a ensuite tenté de revenir dans la rencontre, en vain. C’est donc une défaite pour le Sporting et Kompany qui auront encore quelques réglages à faire pour bâtir une équipe redoutable.