Au programme de l'émission, retour sur le choc wallon entre le Standard et Charleroi qui se joue ce dimanche (18H30). Anderlecht, de son côté, enchaîne avec une troisième victoire consécutive face à Zulte Waregem (3-2), grâce à un doublé de Refaelov et un but de Zirkzee. L'équipe "Complètement Foot" recevra également l'international marocain Ryan Mmaee, attaquant dans le championnat hongrois, passé par le Standard de Liège à ses débuts. Enfin, Stéphane Breda notre consultant arbitrage reviendra sur les différentes phases litigeuses de cette 17e journée de Jupiler Pro League.