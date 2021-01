De zéro à héros : Lamkel Zé offre la victoire à l'Antwerp ... et prend un jaune

L'Antwerp, privé de nombreux titulaire, s'est imposé face au Cercle de Bruges (1-0). Le revenant Didier Lamkel Zé a été l'unique buteur de la rencontre. De zéro à héros en quelques jours.



Décidément, Didier Lamkel Zé est un phénomène, un oiseau rare, dont le talent est équivalent à la folie. Revenu du Diable vauvert et dans les petits papiers du nouveau coach de l'Antwerp, Frankie Vercauteren, le Camerounais a été réintégré au groupe cette semaine après une longue traversée du désert.

Propulsé titulaire face au Cercle dans une sorte de dernière chance à peine dissimulée, Lamkel Zé n'a pas tardé à se mettre en évidence. Alors que son club pataugeait dans une rencontre verrouillée face aux Brugeois, c'est lui qui a surgi à la 84e pour crucifier Thomas Didillon et offrir trois points inespérés à son blason.

Un but que le fantasque Camerounais a fêté en enlevant son maillot et s'installant les jambes croisées et les yeux fermés en position de yoga, comme pour montrer qu'il s'était calmé. Une célébration sanctionnée d'un carton jaune par l'arbitre.

Un but, une célébration insolite et un carton jaune, bref du Lamkel Zé pur jus ce mercredi soir au Bosuil.