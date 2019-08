De Vlieger : "Avec Mignolet, Bruges a un gardien du niveau de la C1"

Le Club de Bruges a frappé un grand coup sur le marché des transferts en rapatriant Simon Mignolet en Pro League. Gert De Vlieger, ancien portier international, se félicite de retour en Belgique.



"C’est un grand retour", affirme l’ex-Diable. "Pas seulement pour les supporters de Bruges mais pour tout le football belge. Il y a eu le retour de Kompany, et maintenant Mignolet. Ce n’est peut-être pas tout à fait comparable mais c’est quand même un gardien qui a livré des grands matches. Il avait aussi la possibilité d’aller jouer à l’étranger mais il a préféré revenir en Belgique".



Bruges connaît des problèmes de gardiens ces dernières saisons. Depuis Matthew Ryan, plus personne n’a fait l’unanimité chez les Blauw en Zwart. Ce transfert est surtout utile dans l’optique de la Coupe d’Europe. "Après deux matches, on n’a pas vraiment vu le gardien de Bruges parce qu’ils sont trop forts pour le moment. Mais avec les matches de Ligue des Champions qui arrivent, ils ont un gardien qui a le niveau de la C1."



A 11 mois de l’Euro, le timing est le bon aussi pour l’équipe nationale. "C’est un choix strictement sportif. Il veut jouer avec Bruges mais aussi avec les Diables. Cela faisait trop longtemps qu’il était sur le banc à Liverpool. A 31 ans, quand tu signes pour 5 ans à Bruges, ça veut dire que tu veux jouer et te montrer."



Big Si s’est résolu à quitter le vainqueur de la dernière Ligue des Champions où il sentait sans doute qu’il n’aurait plus sa chance. "Il a senti que ce serait très très difficile de jouer aussi longtemps qu’Alisson Becker serait là".