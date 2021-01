De Milan Jovanovic à Hans Vanaken : Que sont devenus les dix derniers Souliers d'Or ?

Soulier d'Or 2015 : Sven Kums - Pro League - 17/01/2016 Sven Kums a remporté le Soulier d’Or 2015, 62ème du nom, ce mercredi à Lint. Le meneur de jeu et capitaine de La Gantoise a devancé ses co-équipiers Laurent Depoître et Danijel Milicevic. Dixième après le premier tour de scrutin, Kums a gommé facilement son retard au deuxième tour pour s'imposer largement. Il totalise 345 pts pour 179 à Depoître et 143 à Milicevic. Il est le premier Buffalo récompensé depuis Mbark Boussoufa en 2006 (le Marocain avait été transféré à Anderlecht au mercato estival). Dans son bref discours, le milieu de terrain a remercié ses équipiers. Il a également eu un mot pour le staff médical et le staff technique de Gand, pour sa famille, ses amis et sa femme qui l'a "toujours soutenu". "Ce trophée est pour Gand et ses supporters après une année fantastique", a-t-il ajouté, juste après avoir reçu son Soulier dorée des mains de Marc Wilmots et Charles Michel.