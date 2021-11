De l’émotion et un hommage avec les Carolos, du show avec les Saint-Gillois : le grand moment de Felice Mazzù

Soirée remplie d’émotions pour le coach de l’Union Saint-Gilloise Felice Mazzù, ancien entraîneur du Sporting de Charleroi. La rencontre entre les deux clubs, soldée par une victoire retentissante de l’Union qui conforte sa place en tête du classement Pro League (4-0), s’est terminée par un hommage des fidèles supporters Carolos qui ont applaudi l’ancien coach pour sa prestation. Hommage d’autant plus significatif au vu de la lourde défaite subie par les Zèbres, preuve de l’empreinte laissée par le coach à Charleroi. "Ça me touche évidemment énormément […] Il y a toujours ce respect mutuel avec le public. Ils m’ont donné beaucoup de chaleur. Ne pas m’oublier et m’acclamer comme ils l’ont fait ça fait évidemment énormément plaisir. C'est un public festif comme celui de l'Union" expliquait le coach en fin de match.

Le coach n’a pas non plus manqué de célébrer et de remercier les tribunes saint-gilloises, ravies et euphoriques face au résultat de la rencontre de ce soir. Felice Mazzù a profité de quelques pas de danses bien mérités.