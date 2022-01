De Ketelaere, Lang, Vanzeir, Undav, Refaelov : Forces et faiblesses de nos 7 favoris au Soulier d’Or

Comme chaque année, la Pro League élira son Soulier d’Or. Ce sera mercredi 12 janvier prochain lors de la traditionnelle cérémonie. Et comme chaque année, les prétendants au titre individuel suprême sont nombreux. Alors, qui parviendra à rafler la majorité des suffrages, répartis sur deux tours ? (le premier entre janvier et juin 2021, le second entre juillet 2021 et janvier 2022) Lior Refaelov fera-t-il le doublé ? Un Brugeois s’extirpera-t-il de la meute de prétendants ou un Unioniste profitera-t-il du conte de fées de son équipe pour rafler le trophée ? Tour d’horizon (non exhaustif) de nos principaux favoris.

1. Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere, joueur brugeois. © Belga Si l’on devait miser une piécette sur quelqu’un ce serait sans doute Charles De Ketelaere. Parce que le Brugeois incarne l’une des plus belles promesses belges et que, malgré un léger trou d’air à l’entame du dernier hiver, il aura su se montrer ultra régulier avec Bruges. Tantôt placé sur un flanc, tantôt sur la pointe de l’attaque brugeoise, il ne compte jamais ses efforts. Son abattage et jusqu’au-boutisme plaisent d'ailleurs beaucoup au grand public. Acteur principal du dernier titre des Blauw&Zwart, il devrait récolter pas mal de suffrages au premier tour. Ses bonnes statistiques en Pro League (9 buts, 6 assists) et ses quelques coups d’éclat en Champions League cette saison devraient lui permettre de bien figurer au second tour. Alors, prime à la régularité avec Charles De Ketelaere ? Ce qui plaide en sa faveur : Présent et performant lors des deux "tours" de scrutin, chouchou du public et des observateurs, statistiques globalement très bonnes Ce qui pourrait jouer contre lui : Ce qui fait la force de Bruges, pourrait jouer… contre les Brugeois au moment du Soulier d’Or : l’homogénéité du noyau. Plusieurs Brugeois devraient récolter des votes, ce qui pourrait donc diluer l’impact d’un Charles De Ketelaere.

2. Denis Undav

Denis Undav, attaquant de l'Union. © Tous droits réservés Qui s’attendait à voir Denis Undav surdominer à ce point les défenses de Pro League ? Pas grand monde; Déjà très bon avec l’Union la saison dernière, l’attaquant allemand a encore franchi un palier cette saison, enquillant les buts weekend après weekend pour s’ériger comme le meilleur buteur du championnat (16 buts). Cerise sur le gâteau, Undav a une belle lecture du jeu, est altruiste et… est le meilleur passeur championnat (11). Meilleur buteur, meilleur passeur, what else ? Ce qui plaide en sa faveur : Les statistiques, tout simplement. Devenu l’une des stars du championnat en une demi-saison à peine, Undav est une machine à stats. Il risque de rafler de nombreuses voix au second tour. Ce qui pourrait jouer contre lui : Malheureusement, le fait que l’Union évoluait en D1B la saison dernière et qu’Undav était donc inéligible devrait lui coûter de nombreux et précieux points. Parti d’une feuille blanche lors du second tour, Undav parviendra-t-il à résorber son retard ? Improbable mais pas impossible.

3. Lior Refaelov

Lior Refaelov, joueur anderlechtois. © Tous droits réservés Le tenant du titre qui a profité de l’intersaison pour changer de crémerie. Passé de l’Antwerp à Anderlecht, Lior Refaelov a connu un léger retard à l’allumage avant de passer la seconde et de finir la 1e partie de saison en vrai boulet de canon. Précieux dans la construction, toujours aussi incisif dans ses infiltrations depuis la 2e ligne, chirurgical dans ses tirs, Refaelov est devenu, en l’espace de quelques semaines, l’un des dépositaires dépositaire du jeu de Vincent Kompany. Ses 6 buts sur les 6 derniers matches parlent d’ailleurs pour lui. Autre argument en sa faveur : sa 2e partie de saison dernière avec l’Antwerp. Parce que même si l’idylle avec le Matricule 1 s’était terminée en eau de boudin et qu’il n’avait pas participé aux play-offs, il avait marqué les esprits pendant la saison régulière. Ce qui plaide en sa faveur : Son pedigree, le fait qu’il soit tenant du titre et qu’il soit l’un des tauliers de Pro League depuis de longues années. Son début d’hiver monstrueux lors duquel il aura certainement marqué les esprits. Ce qui pourrait jouer contre lui : Paradoxalement, le fait qu’il soit tenant du titre pourrait aussi lui coûter quelques plumes, certains votants étant friands de changement. Par ailleurs, son début de saison franchement moyen ne plaide pas en sa faveur.

4. Noa Lang

Noa Lang, joueur brugeois. © Tous droits réservés Docteur Noa et Mister Lang. Côté pile, probablement l’un des plus grands talents du championnat, une faculté à effacer son vis-à-vis d’un crochet salvateur ou d’un démarrage inattendu, une excellente vision du jeu et une technique bien au-dessus de la moyenne. Côté face, un caractère bien trempé et une fâcheuse tendance à ronchonner et à râler dans son coin dès que les choses ne se passent pas comme il l’avait désiré. Noa Lang est un ovni. Et s’il risque de récolter pas mal de votes pour son premier tour et son excellente saison dernière, les votants pourraient être refroidis par ses quelques coups de sang et son début de saison… mitigé. Parce que si les statistiques restent bonnes (6 buts, 10 assists), l’impression visuelle donne l’image d’un gars plus franchement concerné par les résultats sportifs de son équipe. Ce qui plaide en sa faveur : Le talent brut évidemment ! Parce que quand il le veut, Lang est l’un des (voire le) meilleurs joueurs du championnat. Classe, technique et altruisme, c’est un régal pour les yeux… et pour les votants. Ce qui pourrait jouer contre lui : Le bilan un peu décevant de Bruges. Puis, comme on l’a mentionné plus haut, son caractère pourrait lui jouer des tours. Et son début de saison mitigé ne joue clairement pas en sa faveur. En voilà un qui risque de trôner tout en haut des résultats du premier tour de votes mais qui risque de pâtir de son bilan lors du second tour.

5. Paul Onuachu

Paul Onuachu, joueur de Genk. © Tous droits réservés Dans l'anonymat médiatique, Paul Onuachu a repris son chantier offensif là où il s’était arrêté la saison dernière. Toujours là alors que beaucoup l’annonçaient sur le départ, le colosse nigérian a mis quelques semaines pour digérer son transfert avorté, avant de se remettre dans le bain et de planter quelques banderilles. Au final, son compteur de but s’est arrêté à 12 buts en 20 matches pour l’installer à la 4e place des meilleurs buteurs du championnat. Un bilan, certes moins bon que lors de l’infernale saison précédente, mais qui prouve à quel point Onuachu est prépondérant pour Genk. Malheureusement pour lui, son équipe patine et pointe à une bien décevante 9e place, derrière Malines ou Courtrai, pour ne citer que ces deux équipes. Onuachu tient son rang, mais il est probablement un peu seul. Et ça risque de lui coûter quelques points au moment du décompte final. Ce qui plaide en sa faveur : Son exceptionnelle saison dernière qui devrait lui offrir de nombreux points au premier tour. Sa faculté à marquer dans n’importe quelle circonstance. Son impact sur le jeu genkois. Ce qui pourrait jouer contre lui : Son style de jeu pas forcément spectaculaire et surtout la saison bien morose de Genk qui navigue en eaux troubles dans le ventre mou du classement.

6. Dante Vanzeir

Dante Vanzeir, joueur de l'Union. © Tous droits réservés On évoquait la formidable saison de Denis Undav plus haut, comment ne pas mentionner Dante Vanzeir également ? Complément parfait de l’Allemand sur le front de l’attaque bruxelloise, le Belge s’épanouit parfaitement dans ce rôle d’attaquant libre. Incisif buteur (11), passeur intelligent (7), il a parachevé sa formidable première partie de saison en disputant ses premières minutes avec les Diables contre le pays de Galles en novembre. Sur son petit nuage avec l’Union, Vanzeir espère pouvoir poursuivre sur cette formidable lancée lors de la seconde partie de saison. Et si, comme pour Undav son inéligibilité lors du premier tour des votes devrait lui coûter le trophée, il s’érige déjà comme l’un des grands favoris pour la saison prochaine. A condition de ne pas lever le pied évidemment ! Ce qui plaide en sa faveur : Le formidable conte de fées de l’Union, en tête de Pro League. Considéré comme l’une des stars de ce groupe bruxellois, Vanzeir pourrait récolter les fruits de ce très bon début de saison collectif. Et puis, ses statistiques personnelles et son baptême du feu chez les Diables parlent également pour lui. Ce qui pourrait jouer contre lui : "Voir Denis Undav." Absent des débats lors du premier tour des votants, Vanzeir marquera 0 point. Il faudra donc espérer une formidable (et improbable) remontada lors du second tour pour l’emporter. Mais pas sûr que ça suffise face à l’ultra-régularité des Vanaken ou Refaelov.

7. Hans Vanaken

Hans Vanaken, joueur de Bruges. © Tous droits réservés Parce que sans faire de bruit, Hans Vanaken est toujours là et bien là. Double vainqueur en 2018 et 2019, le Brugeois est toujours aussi régulier et, cette année aussi, il fera partie des favoris à la couronne. Parce que même si ses statistiques personnelles n’ont rien d’exceptionnel (6 buts, 5 assists), il reste l’une des pièces maîtresses de l’entre-jeu brugeois. Celui par qui transite tous les ballons et qui d’une passe bien sentie peut accélérer le jeu. Certes, ce n’est pas toujours académique mais c’est diablement efficace. Et dans un Club de Bruges qui se cherche un second souffle, l’immuable Vanaken fait office de régulateur. Ce qui plaide en sa faveur : L’importance qu’il revêt dans le jeu brugeois. Ses quelques buts importants, inscrits notamment pour sauver un point contre Anderlecht. Sa régularité monstrueuse depuis quelques saisons déjà. Et sa montée en régime chez les Diables, qui a marqué les esprits de nombreux observateurs. Ce qui pourrait jouer contre lui : Comme pour Lang et De Ketelaere, il pourrait pâtir de la ribambelle de Brugeois éligibles, ce qui pourrait diluer les votes. Et comme pour Refaelov, le fait qu’il ait déjà gagné deux fois devrait lui coûter quelques votes. Ou quand la régularité devient subitement un défaut.

Mentions honorables : Sébastien Frey, Sergio Gomez, Arnaud Bodart, Joshua Zirkzee, Clinton Mata, Simon Mignolet, Shamar Nicholson, Tarik Tissoudali