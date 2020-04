De fauw nous offre l'annonce de retraite la plus mignonne de l'année

Davy De fauw va ranger ses crampons. A 38 ans, il met un terme à sa carrière de joueur. Il ne quitte pas tout à fait Zulte-Waregem. Comme Timmy Simons , il y a quelques jours, il intègre le staff de Francky Dury . C’est sans doute l’une des annonces de retraite les plus mignonnes de l’année. "Papa ne va arrêter le football et ne marquera plus de but. Il va devenir entraîneur", explique le fils du défenseur dans une vidéo postée par le Essevee.

De fauw clôture donc un long chapitre de sa vie qu’il l’a vu porter les couleurs du Sparta Rotterdam, de Roda JC, du FC Bruges et de Zulte-Waregem. Son palmarès renseigne un titre de champion (2016) et deux coupes de Belgique (2015 et 2017).



En deux passages au Regenboogstadion le capitaine De fauw a porté 275 fois le maillot du Essevee. Toujours en forme, il a disputé 32 des 34 rencontres de son club cette saison. Toutes comme titulaire. Et il n’a manqué que 59 minutes.



Avec Dury, Simons et De fauw, le banc de Zulte-Waregem aura fière allure la saison prochaine.