De Condé : "Les jeunes joueurs savent qu'ils auront leur chance à Genk"

Dimitri De Condé, directeur technique, s’est montré très heureux de pouvoir accueillir Ianis Hagi au KRC Genk. Convoité par de nombreux clubs européens, l'international roumain de 20 ans a opté pour le champion de Belgique. "Nous sommes fiers de pouvoir présenter Ianis Hagi. Après les départs d'Alejandro Pozuelo et Ruslan Malinovskyi, il va nous apporter la créativité dont nous avons besoin. Plusieurs médias parlent de 8 millions d’euros, ce n’est pas le cas", a souri De Condé.

"Ianis est forcément motivé à l'idée de jouer la Ligue des champions mais cela n'empêche que nous sommes fiers qu'il ait choisi le KRC Genk. Vous remarquerez qu'il n'a encore que 20 ans et qu'il doit passer plusieurs paliers. Il aura peut-être davantage de pression sur ses épaules à cause de son nom mais je lui souhaite la bienvenue", a déclaré De Condé.

"Nous avons la chance d’être performant dans le championnat en mettant beaucoup de jeunes sur le terrain, en créant un foot assez positif. De la sorte, on peut attirer des noms comme Hagi. On a aussi l’avantage d’évoluer en Champions League. On est parvenu à garder notre philosophie, à l’image de l’Ajax ou Leipzig par exemple. C’était difficile au début car on n’avait pas de résultats immédiats. Les jeunes joueurs en parlent et savent qu’ils auront leur chance chez nous", a poursuivi De Condé à notre micro.

Le Racing débutera sa saison en championnat par la réception de Courtrai le vendredi 26 juin (20h30) à la Luminus Arena. D'ici là, les hommes de Felice Mazzu affronteront le FC Malines en Supercoupe ce samedi soir (20h30).