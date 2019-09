De Condé: "Est-ce que Genk aurait gagné le match sans cette interruption? Oui!"

Le match entre Saint-Trond et Genk a été arrêté définitivement à la 88e minute en raison du comportement des supporters des deux équipes. A ce moment, Saint-Trond venait d'égaliser à 3-3 alors que le club trudonnaire était mené 0-3.

Theo Bongonda et Ianis Hagi, auteur de deux buts sur penalty (48e et 60e), avaient donné un avantage confortable aux Limbourgeois. A 0-3, les supporters de Saint-Trond ont lancé des projectiles sur le terrain, forçant l'arbitre à arrêter le match durant 15 minutes. "On contrôle le jeu aujourd'hui. C'est 0-3 puis les supporters de Saint_trond foutent le bord*l" explique Dimitri De Condé au micro de notre envoyé spécial Pierre Capart. "Et a la fin du match on est puni pour cela. Même si on ne doit pas prendre trois buts comme cela et resté concentré. C'est pas facile. J'entends mes joueurs qui disent qu'ils ont été dans le vestiaire pendant 10 minutes et qu'ils n'étaient plus chauds. Cet arrêt a créé beaucoup de problèmes."

Et à la question "Est-ce que Genk aurait gagné le match sans cette interruption?" le directeur technique de Genk répond sans détour: "Oui. Absolument"

C'est effectivement un tout autre Genk qui est remonté sur le terrain, laissant l'opportunité aux locaux de revenir dans le match. A 3-3, les supporters de Genk se sont illustrés négativement, en s'en prenant au plexiglas qui sépare le parcage visiteur du terrain. "Il y a donc des regrets mais je ne reproche rien à l'arbitre. Il a fait son boulot. Il devait arrêter le match car c'était l'ordre de la police. Ce qui est malheureux c'est que nos supporters ont été mis dans une cage et que ce sont les supporters de Saint-Trond qui ont mis le désordre. Il faudrait donc aussi les mettre en cage eux. Mais ce n'est pas cela qu'on veut dans le football. Il faut juste les punir, être plus sévère."