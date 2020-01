De Camargo, double buteur face au Standard : "Le secret, un bon verre de vin chaque semaine"

Le Standard s’est imposé au FC Malines ce vendredi soir. Les Liégeois ont mené dans cette partie et ont tremblé, notamment à cause du doublé d’Igor De Camargo, ancien de la maison rouche.

"Tout le monde sait que le Standard est toujours dans mon coeur. C'est un club où j'ai vécu pas mal de belles choses. C'est toujours spécial d'affronter cette équipe, oui. J'ai de bons contacts avec ceux que je connais encore, comme Carcela ou le staff médical. Ca fait chaud au coeur. J'ai célébré mes buts car je dois le respect aux supporters de Malines. Mon respect pour ceux du Standard reste à 100%, tout le monde le sait", a expliqué l’attaquant de 36 ans à notre micro.

"Mes buts ? C'est un bon placement, le feeling de deviner où le ballon va tomber. Avec le temps, on gagne cette expérience pour bien se placer sur le terrain. J'essaie de bien me placer et de placer le ballon ensuite. A deux fois, j'étais au bon moment au bon endroit. Le secret, c’est un bon verre de vin chaque semaine (sourire). Ca fait toujours du bien. Si on veut réussir, il faut toujours faire attention à son professionnalisme (nourriture, aller dormir tôt, un bon verre de vin chaque semaine). Il faut se soigner, sinon on n'y arrive jamais", a aussi souri De Camargo.