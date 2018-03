De Boeck signe un contrat à durée indéterminée à Courtrai

Glen De Boeck et Courtrai sont parvenus à un accord pour prolonger leur collaboration. L'entraîneur de 46 ans a signé un contrat pour une durée indéterminée comme l'a communiqué le club flandrien jeudi.

L'ancien défenseur du RSC Anderlecht et des Diables Rouges avait succédé début novembre à Ioannis Anastasiou chez les Courtraisiens. Après 14 journées, Courtrai occupait la quinzième et avant-dernière place au classement. Avec De Boeck aux commandes, le club a entamé un incroyable remontée et était encore à la lutte pour les playoffs I lors de la dernière journée. Le KVK a terminé la saison régulière à la septième place et a été éliminé par Genk en demi-finale de la Coupe de Belgique.

Auparavant, De Boeck a également officié comme entraîneur au Cercle de Bruges (2007-2010), Germinal Beerschot (2010), VVV-Venlo (2011), Waasland-Beveren (2012-2013) et Mouscron (2016).