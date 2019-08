Davies : "Notre niveau était fantastique… mais le ballon n’est jamais entré"

Anderlecht, qui a récolté un match nul contre Malines (0-0), ne compte toujours pas de victoire après la 3e journée du championnat de Belgiqu. Les Anderlechtois ont joué à onze contre dix suite à l'exclusion du gardien malinois Thoelen (45e+3). Anderlecht compte 2 points sur 9 tandis que Malines perd ses premiers points de la compétition et signe un 7 sur 9.

"Il s’agit de notre meilleur match depuis le début du championnat. Ils ont défendu parfaitement en face. Nous avons attendu un moment qui n’est jamais arrivé. En première période, à onze contre onze, notre niveau était fantastique. On est parvenu à se procurer de nombreuses opportunités. Le seul bémol, c’est que le ballon n’est jamais entré dans le but", a expliqué Simon Davies au micro de la Pro League après la partie.

Et le T1 anderlechtois d’ajouter : "Lorsque nous allons commencer à marquer, nous allons passer une belle saison. C’est sûr, les résultats sont importants et ils ne sont pas à la hauteur de nos espérances pour le moment. Verschaeren était notre troisième remplacement. Il est entré en fin de partie car nous devions être sûrs que tous les autres parviendraient à terminer la partie. La saison va être longue, nous devons faire preuve de prudence, d’autant que Nasri et Amuzu ne sont pas encore à 100% de leur niveau physique."