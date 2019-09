Davies : "Le match le plus décevant de notre saison, il nous reste encore du chemin à parcourir"

Anderlecht n’a pas pu développer le jeu qu’il voulait ce dimanche lors du 'Topper' face à Bruges. Contraints de défendre face à la suprématie des Blauw en Zwart, les Mauves n’ont eu que très peu d’occasions de s’illustrer offensivement. Pour Simon Davies, la défaite des Mauves est logique contrairement au résultat de 2-1 qui aurait dû être plus sévère, estime le T1 Anderlechtois.

"C’est le match le plus décevant pour nous cette saison. Cela nous montre qu’on a encore du chemin à parcourir même si nous croyons toujours en ce que nous faisons", a-t-il déclaré au micro de la Pro League.

"Dans la plupart des matches de cette saison, nous méritions mieux. Mais cette fois-ci c’est le contraire. Le résultat n’a pas reflété la vérité de la rencontre. On n’a pas montré assez de personnalité balle au pied. Nous avons aussi manqué de qualité. Quand nous avions des possibilités de leur faire mal, on n’a pas été au rendez-vous. On n’a pas presté au niveau auquel on s’attendait."

Alexis Saelemaekers a quant à lui senti que trop de liberté avait été donnée à Bruges ."On leur a laissé trop d'espaces et une fois que la machine était en route, il n'y a plus moyen de la stopper. On a été dominé, c'est clair. On n'a pas fourni le pressing nécessaire pour les bloquer et contrer leurs attaques."