David Pollet prêté à Eupen pour une saison

David Pollet évoluera toujours en Pro League l'an prochain mais sous le maillot d'Eupen et non plus de Charleroi. C'est son agent, Mogi Bayat qui l'a annoncé sur Twitter. Il est prêté pour une saison aux Pandas.

Le Belgo-Français était revenu à Charleroi en juillet 2015 de La Gantoise après un passage à Anderlecht où il avait été transféré en provenance de Charleroi, son premier club en Belgique.

"David Pollet a de grandes qualités de buteur", peut-on lire sur le site des Pandas. Eupen tient notamment à rappeler que David Pollet "a disputé 157 matchs en Jupiler Pro League et a marqué 35 buts". Il a même été sacré champion de Belgique en 2014 et 2015 avec Anderlecht et La Gantoise

Auteur de trois buts et une passe décisive la saison passée, Pollet vient renforcer le club germanophone, 15e sur seize du dernier exercice.

Plus tôt dans la journée, Eupen avait engagé Christoph Semmler comme entraîneur des gardiens. Agé de 38 ans, le nouveau membre du staff arrive en provenance du Borussia Mönchengladbach, où il occupait le poste depuis 2013.