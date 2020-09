David Okereke (FC Bruges) reste une semaine de plus en quarantaine

Zulte-Waregem - Bruges : le résumé 0-6 - Pro League - 6ème Journée - 20/09/2020 Le Club de Bruges a infligé une lourde défaite à Zulte-Waregem 0-6. Les Brugeois ont dominé la rencontre d’un bout à l’autre alors que Zulte a totalement manqué d’inspiration devant le but et s’est montré beaucoup (beaucoup) trop faible défensivement. C'était vraiment un match sans pour les hommes de Franky Dury. Le premier but a été inscrit contre-son-camp par Olivier Deschacht, Michael Krmencik s’est chargé du break alors que Vanaken faisait 0-3 de la tête à la demi-heure. Krmencik a fixé le score de la première période à quelques minutes du break. Charles de Ketelaere a fait 0-5, Eder Balanta a ensuite donné au score l’allure d’un set de tennis. Le Club brugeois s’empare de la deuxième place du classement mais pourrait bien reculer d’une place dès ce dimanche en fin de journée en fonction du résultat de Standard-Courtrai. Zulte s'enfonce dans le classement avec ses six unités en six journées.