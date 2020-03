Dans une lettre ouverte, les clubs professionnels demandent une décision rapide à la Pro League

Pierre François : "Figer la compétition après la 30e journée n'est pas à l'ordre du jour" -... Les championnats européens de football sont actuellement à l’arrêt suite au coronavirus, et la Belgique ne fait évidemment pas exception. Alors que le virus atteint de plus en plus de Belges, il est impossible de déterminer à l’heure actuelle quand la pandémie sera vaincue. Pierre François, CEO de la Pro League, était l’invité du Week-End Sportif pour aborder les possibilités qui s’offrent au monde du ballon rond. Et lorsqu’on l’interroge sur la possibilité de jouer toutes les rencontres restantes, sa réponse est claire, il faut donner la priorité aux recommandations sanitaires. “Jeudi matin, nous avions pris la décision de jouer à huis clos, avec l’objectif de jouer la 30e journée de Pro League et le match retour de la finale de D1B et ainsi voir plus de pièces du puzzle sportif s’assembler. Puis jeudi soir, nous avons pris connaissances de la décision politique d’interrompre la compétition”, se remémore Pierre François.