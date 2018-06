Danijel Milicevic fait son grand retour à Eupen

La saison prochaine les supporters d'Eupen auront droit à des retrouvailles avec l’ancien capitaine eupenois Danijel Milicevic. Le milieu de terrain bosniaque a signé un contrat de 2 ans jusqu’au 30 juin 2020 avec le club germanophone.

Danijel Milicevic (32 ans), originaire de Bellinzona en Suisse, a disputé 12 matches pour l’équipe nationale suisse en catégorie "espoirs". Grâce à sa double nationalité, Danijel Milicevic a été sélectionné à trois reprises en 2016 dans l’équipe nationale A de Bosnie.

Milicevic avait rejoint la KAS Eupen une première fois en janvier 2009. "Mili" a participé comme capitaine à la première montée en D1 dans l’histoire du club. Après la descente en été 2011, Danijel Milicevic a rejoint le Sporting Charleroi et y a également réussi la montée en Jupiler Pro League. Depuis, Danijel Milicevic a disputé 162 matches en division 1 belge pour le Sporting Charleroi et le KAA Gent. Le titre de champion de Belgique avec le KAA Gent et ses remarquables prestations en Ligue des Champions constituent les plus grands succès dans la carrière de Danijel Milicevic, qui a récemment été prêté par le KAA Gent à l’équipe française du FC Metz.

"Avec Danijel Milicevic, nous avons pu transférer un joueur aux qualités footballistiques et mentales exceptionnelles. Il a non seulement prouvé ses compétences en Jupiler Pro League, mais également en Ligue des Champions et il va certainement renforcer le jeu de notre équipe", déclarait le directeur général Christoph Henkel après la signature du contrat.

La KAS Eupen se réjouit du retour de Danijel Milicevic au Kehrweg et lui réserve le maillot avec le numéro 77. Bienvenue et bonne chance Mili!