Danijel Milicevic a signé au FC Seraing, adversaire du Standard en Coupe de Belgique

Danijel Milicevic a paraphé un contrat de deux saisons avec le FC Seraing. L’ancien joueur d’Eupen, de la Gantoise et de Charleroi a disputé plus de 200 rencontres en Pro League. Il est donc un renfort de choix pour le club liégeois qui le présente comme "la cerise sur le gâteau". Il était libre de tout contrat.

"Si la période officielle du mercato s’est clôturée ce 5 octobre dernier, il restait des joueurs complètement libres de tout contrat sur le marché. Et non des moindres… C’est ainsi que notre club a poursuivi ses démarches dans la discrétion afin de tenter d’encore renforcer un noyau déjà très compétitif. Nous sommes ainsi heureux et fiers de vous annoncer la signature de Danijel Milicevic, que l’on ne présente plus dans le paysage du ballon rond belge. A 34 ans, le médian, qui a disputé plus de 200 rencontres en Jupiler Pro League, sous les couleurs de La Gantoise, Charleroi ou Eupen, avec 31 buts à son compteur et près de 50 assists délivrés, présente un bilan personnel de premier ordre. Il a également porté la vareuse du… FC Metz en 2018. En dehors des terrains aussi, “Mili” a toujours fait l’unanimité, tant sa personnalité et son caractère sont à mettre en exergue. Il a paraphé un bail de deux saisons au sein de notre club et portera son numéro habituel, le 77. Bienvenue à toi, “Mili” !" Conclut le communiqué.

Milicevic a également fait trois apparitions internationales avec la Bosnie-Herzégovine après avoir évolué avec la Suisse chez les jeunes.