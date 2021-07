D1B : Virton a enfin un entraîneur, Christophe Grégoire, mais toujours pas de joueurs à 19 jours de la reprise

Virton, qui a gagné le droit d'évoluer en D1B devant les tribunaux après une saison blanche en 2020-2021, a officialisé le nom de son nouvel entraîneur à un peu plus de quinze jours de son premier match de championnat face à Westerlo (15/08, 20H) : il s'agit du Liégeois Christophe Grégoire, 41 ans, qui a coaché Sprimont et Seraing après sa carrière de joueur.

Le CA de Virton en a également profité pour dévoiler l'identité de son nouveau directeur sportif : il s'agit de Tom Van Den Abbeele, qui a occupé ce poste à Saint-Trond et Breda, aux Pays-Bas. L'ancien détecteur de jeunes talents est âgé de 42 ans.

"Nous avons pour projet de faire de notre club une plateforme de développement de nouveaux talents, souligne le club gaumais sur son site officiel. Quoi de plus logique, pour assurer le succès de ce projet, que de faire confiance à de jeunes talents pour le gérer. Tom Van Den Abeele, notre nouveau directeur sportif et Christophe Grégoire, notre nouvel entraîneur principal, en sont deux parfaits ambassadeurs ! Ils sont enthousiastes, dynamiques et accessibles. Ils ont la "grinta" et l’envie, et sont impatients de démarrer cette saison. Ils veulent s’inscrire dans la longueur dans notre projet."

Au printemps 2020, l'Excelsior Virton s’était vu refuser sa demande de licence pour le football professionnel et avait été rétrogradé en D2 amateurs, où il n'a pas disputé la moindre rencontre.

Depuis lors, quasiment tous les joueurs à l'époque sous contrat à Virton ont quitté le navire gaumais. Virton n'a pas encore communiqué au sujet des joueurs qui constitueront son noyau A cette saison.