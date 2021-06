D1B : Le rachat de Virton est imminent

Flavio Becca va-t-il céder toutes ses actions gaumaises à l'étranger dans les prochaines heures ? La négociation est entrée dans une phase décisive © Belga Les négociations avec Promobe Finance, société de l’homme d’affaires luxembourgeois, Flavio Becca pour la reprise de l’Excelsior Virton (D1B) sont dans le money time.

Plusieurs partenaires ou repreneurs étrangers sont sur la balle. A un mois et demi de son premier match officiel en coupe de Belgique, avec un déplacement au Sporting St-Nicolas, à Zele ou plus vraisemblablement à Londerzeel, l’Excelsior Virton (D1B) n’a, à ce jour ni une équipe, ni un staff sportif ni un organigramme et une structure clairs pour préparer cette première échéance et, a fortiori celles le menant quelques semaines plus tard à un retour au sein du championnat pro.

Comme joueurs disponibles, tout juste peut-on encore considérer la présence sur place de quatre ou cinq jeunes éléments à côté de l’attaquant Franco-Ivoirien, Franck Koré, 26 ans. Arrivé de Rebecq vers Virton l’été 2018, le solide gaillard reste sous contrat avec l’Excelsior jusqu’en juin 2022, et même davantage si une option d’un an est levée d’ici là.

Pour l’heure, il est mis au chômage alors que le président Flavio Becca, propriétaire de Virton, via sa société Promobe Finance lui conseille à l’occasion, et pour certains engagements antérieurs déjà de s’en référer à l’Union Belge, à son sens redevable, selon un jugement à de solides indemnités pour avoir empêché l’équipe A gaumaise d’avoir la licence nécessaire à une présence au sein de l’antichambre de l’élite pro en 2020-2021.

Evidemment, dans le sud luxembourgeois, plus le temps passe, plus on s’interroge et plus on craint l’impasse.

Offres européennes et asiatiques étudiées

Patrice Waltzing, ancien membre du comité de direction des auditeurs de PWC Luxembourg, devenu nouvel administrateur de l’Excelsior Virton depuis mars dernier préfère calmer le jeu. A ce stade, il se contente d’affirmer qu’il y aura bel et bien une équipe sur le terrain pour la prochaine coupe de Belgique et le championnat de D1B. Une formation réserve sera aussi alignée dans la prochaine compétition, mais pas de jeunes nationaux, Virton ayant obtenu une dérogation d’un an après une négociation avec la Fédération dans le cadre de l’épineux dossier de la licence autrefois refusée. Comme tout le CA du club gaumais, composé d’Alex Hayes - Il en est toujours le CEO -, Daniel Gillard, Davide Cottam et Marc Streibel – des proches de Flavio Becca – Patrice Waltzing a un devoir de réserve en ce moment. C’est que des négociations nourries sont en phase de finalisation avec une entité étrangère pour un partenariat-reprise de l’Excelsior Virton.

Les administrateurs ont d’ailleurs signé ce qu’on appelle des NDAS (Non Disclosure Agreement – en francais, accord de non-divulgation) qui les empêchent de communiquer sur une reprise.

Pourtant, entre les lignes, on a compris que la conclusion d’une négociation est d’autant plus imminente que les parties savent qu’elles doivent trouver une issue finale à leur projet dans les prochains jours, puisqu’on est déjà à six semaines d’un premier match " qui compte ".

Si notre interlocuteur restera donc très prudent à ce stade, on apprend quand même, par une autre source fiable que l’Excelsior dispose de plusieurs offres fermes, dont deux Européennes et une autre Asiatique. Serait-ce cette dernière qui fait état d’un partenariat d’une saison avec la direction actuelle, avant le départ de celle-ci ?

"Dès que nous aurons conclu, nous pourrons communiquer sur le sujet. Ce sera sans doute durant la semaine prochaine, note encore Patrice Waltzing.

Pourquoi ne pas exiger moins de contrats pros en D1B ?

Flavio Becca, qui n’est déjà plus à la tête Dudelange et Kaiserslautern laissera-t-il tomber ses actions gaumaises pour se concentrer uniquement sur Hespérange ?

Probable, même si une collaboration entre son club luxembourgeois et les repreneurs de l’Excelsior peut se concevoir, notamment sous la forme de prêt de joueurs, dans un premier temps. L’idée finale est aussi que les nouveaux propriétaires de Virton ne soient pas d’emblée mêlés à la bataille juridico-financière qui reste ouverte entre l’Union Belge et Promobe Finance.

" En Belgique, les exigences de la licence pro, tant en matière de stade (places assises, lux etc…) que de joueurs sous contrat (une petite vingtaine au minimum) sont telles que sans environ 4,5 millions d’euros de budget annuel, c’est impossible de jouer les premières places de la D1B, note encore Patrice Waltzing. Or, les droits TV et les entrées stades ne vous font pas rentrer plus de 1,2 million dans les caisses la saison quand tout va bien.

Il faut donc aller chercher ailleurs l’important manque pour entretenir un noyau de plus de vingt joueurs et un staff sportif. Pourquoi ne pas exiger beaucoup moins de contrats pros en D1B et inciter les clubs à donner ainsi plus de chances encore à leurs promesses maison sous un autre statut ? Il fut un temps où Virton pouvait tenir en D2 avec 500.000 € d’apport en sponsors. Mais c’était déjà compliqué car nous sommes dans une région qui est pauvre en grosses entreprises. Flavio Becca a été une aubaine comme soutien financier.

Si Virton veut vivre dans le monde pro, il faut chercher une solution avec un grande entité, une association de clubs étrangers, de fonds d’investissement etc...

L’Union St Gilloise (avec Brighton), Seraing (avec Metz), Lommel (avec Manchester United) etc n’ont pas fait autrement. Mais il ne faudrait pas non plus que le championnat de D1B belge accueille trop de U23. Un grand club souhaitant racheter une entité belge pour y aguerrir ses jeunes veut d’abord se retrouver dans un championnat d’adultes pros.

Si c’est pour se mesurer à des U23 belges alors il préférera toujours sa compétition de jeunes en interne, plus relevée. La Ligue pro belge est consciente de la réalité, elle y réfléchit m’a dit Pierre François. Mais voilà pourquoi si Virton veut tenir la distance chez les pros, sa survie passe par des capitaux étrangers. Si cela n’était pas possible, alors on doit envisager le projet autrement, les ambitions doivent être revues à la baisse."