D'un lob astucieux de 35m, Kevin Hoggas efface la déception d'un but annulé

En l'espace de 120 secondes, Kevin Hoggas a connu un drôle d'ascenseur émotionnel. Il a d'abord vu sa joie douchée par une (bonne) décision arbitrale avant de savourer un but magnifique.

Le Français du Cercle de Bruges a donc secoué les filets de Théo Defourny à deux reprises en deux minutes. Sa première frappe entachée d'une déviation de d'Anthony Musaba (en position hors-jeu) n'a pas été validée. Mais il a rapidement retrouvé ses esprits et sa concentration. Suite à une relance complètement manquée du gardien d'Eupen, Hoggas a distillé un lob superbe, précis et efficace. Le tout à 35 m de la ligne de but. Un petit bijou.



Malheureusement pour lui, cette réalisation n'a pas permis au Cercle d'enrayer sa spirale n'négative. Les Brugeois ont encaissé une septième défaite de rang.