D'Onofrio et Venanzi nommés au CA de la Pro League ce lundi ?

Le Conseil d'administration de la Pro League se réunit lundi (11h00) et sera suivi par son Assemblée générale qui se rassemble à partir de 13h30. La Pro League va en effet se choisir un président ad interim pour assumer la relève de Roger Vanden Stock et nommer deux nouveaux administrateurs. Plusieurs noms circulent pour occuper ces deux sièges au CA. Ceux de Luciano D'Onofrio (Antwerp) et Bruno Venanzi (Standard) ont les faveurs des pronostics.

Il s'agira de la 3e réunion du Conseil d'Administration de la Pro League cette année. Ce seront les premières réunions depuis 3 ans à ne pas être présidées par Roger Vanden Stock.

Le désormais ancien président d'Anderlecht avait pris la présidence de la Pro League en avril 2015. Il a remis son mandat le mois dernier et, suivant les statuts de la Pro League, un nouveau président doit d'abord être désigné. Il ne s'agira pas encore réellement de son successeur, qui sera choisi, lui, lors de la prochaine assemblée générale le 5 juin où une majorité des deux tiers est requise.

Deux nouveaux administrateurs devront aussi être élus pour remplacer Patrick Janssens, remercié à Genk, et Luc Devroe, qui quitte Ostende. Ils ne peuvent plus siéger au Conseil d'Administraion. Leurs successeurs seront élus lundi, à la simple majorité.



Janssens et Devroe pourraient être remplacés par des membres de leur ex-club. Peter Croonen, patron du Racing depuis 2017, l'Ostandais Patrick Orlans sont candidats. Mais ils feront face à une forte concurrence incarnée par Bruno Venanzi, le président du Standard et Luciano D'Onofrio, directeur sportif et vice-président de l'Antwerp. Ces deux derniers sont favoris pour intégrer le CA, comme le souligne SudPresse.

Mehdi Bayat (Charleroi), Joseph Allijns (Courtrai), Michel Louwagie (La Gantoise), Vincent Mannaert (Club Bruges), Johan Timmermans (FC Malines), Paul Van der Schueren (OHL) et Herman Van Holsbeeck (Anderlecht) siègent au Conseil d'Administration.

Le remplaçant de Luc Devroe devra être un représentants des dix plus "petits" clubs, celui de Patrick Jansssens devra être issu d'un des clubs du "G6" (Anderlecht, Club Bruges, Standard, Genk, La Gantoise et Zulte Waregem).