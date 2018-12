Image insolite ce samedi soir à Courtrai. Kristof D'haene veut jouer rapidement une touche, il demande un ballon.



Le ramasseur de balle a anticipé et du coup le ballon arrive plus vite que prévu et d'un côté où le joueur ne l'attendait pas. Résultat une balle en pleine figure, une petite frayeur mais pas de conséquence.