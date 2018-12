Kylian Hazard décisif à deux reprises

Après dix minutes de jeu, Irvin Cardona isole Kylian Hazard, qui arme une frappe repoussée par Thomas Didillon... dans la zone du petit frère de Thorgan et Eden. Sa reprise en demi-volée trouve le chemin des filets, le Cercle mène 1-0 !

Mois de dix minutes plus tard, Irvin Cardona passe tout près de doubler la mise, mais sa louche s'en va mourir à côté du but de Thomas Didillon, qui était battu (19').

Moins de 180 secondes plus tard, Anderlecht obtient un coup de coin. Sven Kums se charge de le botter, l'ancien joueur de La Gantoise trouve Pieter Gerkens, dont la reprise de volée est aussi belle qu'imparable : le jeune médian belge égalise (22' 1-1).

La suite de la première période est équilibrée, mais aucune des deux équipes ne parvient à prendre l'ascendant avant la pause.

A la reprise, Hein Vanhaezebrouck fait monter Elias Cobbaut, de retour de blessure après trois mois d'absence, à la place d'Albert Sambi Lokonga au poste d'ailier gauche.

Peu avant l'heure de jeu, Kylian Hazard et Andy Najar se disputent le ballon dans le grand rectangle. Les deux hommes entrent en contact, et après l'intervention du VAR, Christof Dierick indique le point de penalty. Gianni Bruno, via le poteau droit de Thomas Didillon, replace les Bruges aux commandes (58' 2-1).