Croonen : "Non, la Pro League ne ressort pas déchirée de ce vote…"

Dans la foulée de son Assemblée Générale " historique ", la Pro League a tenu une conférence de presse par vidéoconférence. Peter Croonen (Président) et Pierre François (CEO) ont répondu aux questions des journalistes.

Sur la décision de clôturer la saison

Nous avons estimé qu’avoir joué 29 journées de compétition était suffisant pour avoir une bonne évaluation de la réalité sportive. La réalité du coronavirus nous a obligés à prendre des mesures particulières. Nous avons recherché les mesures les plus équilibrées. Pour ce qui est de la montée de D1B et de la finale de la Coupe de Belgique, nous pensions qu’une solution sportive était meilleure qu’une décision administrative, et qu’une flexibilité maximale devait s’imposer pour encore espérer trouver des dates pour jouer ces rencontres.

Sur le titre de champion de Bruges

Il n’y pas de discussion possible : ce titre est mérité, Bruges avait une très large avance, personne ne peut contester cela. Il existait effectivement un scénario de " saison blanche " si nous n’obtenions pas de consensus entre les clubs, mais nous n’en sommes pas arrivés là. Cette hypothèse de " saison blanche " n’avait rien d’une menace pour faire aboutir un bras de fer. Le fait que nous avons abouti sans passer par là démontre que la sportivité a prévalu.

Sur le nouveau format de D1A à 16 clubs mais avec des Play-Offs à 4 équipes.

Nous avons tenu compte de la menace coronavirus pour la saison prochaine aussi. Nous avons donc estimé que deux play-offs impliquant chaque fois 4 équipes, nous offrait un calendrier plus court. C’est aussi l’occasion de tester une formule qui sera évaluée dans un an et pourrait servir pour l’avenir. La saison prochaine est donc une saison de transition. Dans un an, et sauf décision contraire prise aux deux tiers, nous reviendrons à la formule actuelle, à 16 et avec des play-offs à 6 équipes. Pour la D1B en revanche, la formule est définitive : les 8 équipes s’affronteront en 4 aller-retour, et le montant sera le premier au final. Les vainqueurs de période sont donc supprimés pour éviter les débats de ces derniers mois.

Sur la disparition des play-offs 2

L’an prochain, deux play-offs à 4 impliqueront les équipes classées de 1 à 4 et de 5 à 8, pour les tickets européens. Les équipes classées de 9 à 16 s’arrêtent donc de jouer dès avril. Ce vote a réuni plus de 80% des suffrages : les clubs savent donc qu’ils devront entretenir des noyaux inactifs dès avril, mais ils ont préféré cette solution à celle de jouer des play-offs sans motivation, comme c’était le cas pour certains en play-offs 2. Ces deux play-offs de 4 motiveront 8 équipes, soit deux de plus que pour les anciens Play-Offs 1, considérés naguère comme les seuls de qualité.

Sur la descente de Waasland-Beveren et la menace de recours.

Nous comprenons la déception de Waasland-Beveren, mais il n’existait aucune solution idéale qui satisfaisait tout le monde. Chaque formule nous exposait à des recours. On a tenté de trouver le meilleur compromis, nous avons réellement examiné toutes les options. Nous avons respecté nos statuts et les conditions de majorité. Nous verrons la suite. Ce n'est plus de notre ressort.

Sur l’état de la Pro-Ligue, après une semaine marquée par des chantages en tous genres

Nous n’avons pas le sentiment que les débats récents, avec les plans présentés par les différents clubs, ait affaibli la Pro-Ligue. Dans une famille comme celle du foot, il y a toujours des opinions différentes. Mais nos décisions ont récolté 84% des voix, on peut donc difficilement dire que la Pro League ressorte aujourd’hui déchirée. Au contraire, nous avons démontré notre unité dans des circonstances difficiles.

Sur l’horizon d’une D1A à 14 clubs

Cette perspective n’est pas un objectif sportif, il s’agit juste d’un scénario économique du futur au cas où des clubs n’obtiendraient pas leur licence à l'avenir. Car dans la formule actuelle, un club privé de licence ne sera plus remplacé par un montant de la série inférieure. Une étude devra démontrer combien de clubs pros sont viables en Belgique. À titre personnel (NDLA : c’est Peter Croonen qui s’exprime ici), je suis favorable à une D1A à 14 clubs. Mais ce n’est pas pour demain, ni pour après-demain.