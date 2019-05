Croonen : « Genk est la seule équipe qui a vraiment une stratégie pour travailler avec les jeunes »

Une politique sportive en trois axes



Avec 25 millions d’euros de budget (le 5e de Pro League), le leader du championnat fait des merveilles. La ligne de conduite du club est claire. « Il y a trois piliers à notre politique sportive : les jeunes de notre académie club (ils sont en moyenne 10 dans le noyau de 25), les jeunes talents internationaux qu’on essaie de garder le plus longtemps possible et puis il y a des joueurs dont on a besoin pour créer l’équilibre dans l’équipe. »



Les jeunes du club, titrés en U15, U16, U18 et U21, ont justement montré la voie « aux grands ». « On est très fort dans le recrutement. On sait retenir nos jeunes parce qu’on leur donne l’espoir de jouer en équipe première. Je crois que le KRC Genk est la seule équipe qui a vraiment une stratégie pour travailler avec les jeunes ». Tout commence par le scouting. « Et quand on a trouvé le joueur, on va chercher qui est son agent. Si dans les négociations, il y a des propositions qui ne sont pas acceptables, on va refuser le joueur. Même si c’est dur, si on croit vraiment dans ce joueur ».



Et le système fonctionne superbement. Ces dernières années, le Racing a aussi rempli ses caisses en réalisant des plus-values très intéressantes (Courtois, De Bruyne, Milinkovic, Koulibaly, Ndidi, Pozuelo,…).

