Croonen élu président de la Pro League, les play-offs maintenus

Peter Croonen a été élu, à l'unanimité, à la présidence de la Pro League, mercredi lors de l'assemblée générale de l'association des 24 clubs professionnels belges qui s'est tenue à Diegem. Il succède à Marc Coucke à ce poste.



L'autre décision attendue de cette AG concernait la formule du championnat. Le président du KRC Genk, tout récent champion de Belgique, est un fervent défenseur des play-offs, qu'il avait défendus sur le plateau de La Tribune.



Avec Croonen à la tête de la Pro League, on pouvait s'attendre à ce que la prochaine formule du championnat comprenne encore des play-offs.



Cela sera effectivement le cas. Le FC Bruges avait proposé une formule à 20 clubs et sans play-offs mais elle n'a pas obtenu la majorité des deux tiers.



« Il a été décidé que nous restions dans un système de play-offs », a confirmé Pierre François, CEO de la Pro League, face à la presse. « Ce système restera d’application sans qu’on dise que c’est pour 3 ans, pour 4 ans, ou pour toujours. Je crois qu’on s’installe quand même après cette réflexion pour une période de stabilité. Ce sera indispensable dans le cadre du nouveau cycle des droits TV. De plus, il a été demandé au management de venir à la prochaine Assemblée générale (fixée au 7 juin) avec des textes précis pour une amélioration spécifique des play-offs 2. Ce que nous ferons. »