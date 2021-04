Crochet, roulette et petit pont : le bijou de Noa Lang face à Anderlecht - Pro League - Anderlecht... Confortablement installé dans son match, le Club de Bruges a parfaitement géré les 70 premières minutes du Topper face à Anderlecht dimanche. Avant de s'écrouler suite au deux coups de massue mauves signés Lukas Nmecha et Albert Sambi Lokonga, les Brugeois étaient parvenus à ouvrir le score via Noa Lang. Et de quelle manière. Le Néerlandais, monté à la pause à la place de Youssouph Badji, a régalé les pupilles des observateurs de cette rencontre. Servi aux abords du rectangle, il a commencé par effacer Sambi Lokonga d'un crochet sec. L'enchaînement qui s'en est suivi est étourdissant. Roulette en pivot, petit pont chanceux sur Elias Cobbaut et frappe entre les jambes de Matt Miazga pour tromper Timon Wellenreuther. Le tout avec une vitesse d'exécution impressionnante. Auteur de son 13e but en championnat, le Néerlandais de 21 ans peut regretter la fin de match de son équipe qui l'a empêché de terminer la rencontre avec le sourire.